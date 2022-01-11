Штормовое предупреждение объявили на Сахалине

В Охинском районе Сахалинской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — рассказали в ведомстве.

При этом сотрудники МЧС подготовили все необходимые силы для ликвидации последствий шторма. В регионе ожидают метель, снегопад, а также ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.