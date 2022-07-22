Штормовое предупреждение объявили на Кубани

Серьезеное ухудшение погоды состоится в Краснодарском крае в период с 21 по 23 июля. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

В связи с этим на Кубани объявили штурмовое предупреждение. Там пройдут грозы и ливни, а скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Реки в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Туапсинском районах и Геленджике могут выйти из берегов. Между Анапой и Магри есть вероятность появления смерчей.