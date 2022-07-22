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    22 июля 2022, 14:59

    Штормовое предупреждение объявили на Кубани

    Арина Бобкова

    Серьезеное ухудшение погоды состоится в Краснодарском крае в период с 21 по 23 июля. Об этом сообщил INFOX.ru со ссылкой на пресс-службу краевого управления МЧС.

    В связи с этим на Кубани объявили штурмовое предупреждение. Там пройдут грозы и ливни, а скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Реки в Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Туапсинском районах и Геленджике могут выйти из берегов. Между Анапой и Магри есть вероятность появления смерчей.