Штормовое предупреждение объявили на юге Тюменской области | 360°

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Штормовое предупреждение объявили на юге Тюменской области

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Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на юге Тюменской области. Об этом сообщил INFOX.

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Штормовое предупреждение продлится в период с 9 по 13 сентября. Температура воздуха в этот период может опуститься до -5 градусов. В Тобольске температура не будет подниматься выше +4 градусов. Кроме того, может начаться дождь. При этом на следующей неделе температура поднимется до + 16 градусов.

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