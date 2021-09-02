Штормовое предупреждение из-за смерча объявили в Сочи

В Сочи образовался смерч. Из-за этого в городе объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщил ОТР.

Смерч уже вышел на берег неподалеку от сочинского пляжа «Бургас». Несколько человек успели скрыться в ближайшем кафе. Ветер начал поднимать вещи и раскидывать их по пляжу.

Также над Черным морем прошли еще два смерча. Они образовались рядом друг с другом. В городе объявили штормовое предупреждение до завтрашнего утра. Людей, которые не имеют возможности укрыться дома, размещают в местном Доме культуры.