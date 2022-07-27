Шторм пройдет в Курганской области

Штормовое предупреждение объявили в Курганской области. Ухудшение погоды начнется там в ночь с 25 на 26 июля и продлится в течение дня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт областного МЧС.

Жителей региона предупредили о сильном дожде. Кроме того, по прогнозам синоптиков в области могут пройти град, ливень и гроза. Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

Людям посоветовали оставаться дома, плотно закрыть окна, а также не оставлять автомобили неподалеку от ветхих конструкций.