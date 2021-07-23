Шторм повредил набережную в Сочи

Ливни и сильный шторм повредили набережную в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города, частично разрушена подпорная стена и брусчатка.

Для оценки ущерба на место выехала городская комиссия. Арендатор пообещал, что самостоятельно восстановит разрушенные части набережной.

«К работа приступят, как только позволит погода», — заявили в администрации курортного города.

Все пляжи Сочи сегодня закрыли для посещения в связи с обрушившейся непогодой. В городе действует режим штормового предупреждения.

По последним данным, эпицентр ливня переместился в Адлер. На улице Ленина затоплен оказался участок федеральной трассы А-147. Припаркованные машины начали плавать. Движение транспорта закрыли с 21:55.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео из затопленного города.

По оценке автора видео вода поднималась на уровень более полуметра.