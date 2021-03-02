Шторм надвигается на Ямал

Синоптики предупредили жителей ЯНАО о штормовом ветре, который надвигается на регион. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/c. Ожидается, что днем температура будет колебаться от -10 до -15 градусов. В некоторых районах Ямала столбики термометров опустятся до -21 градуса.

«На территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер 6-11 м/с, с порывами до 20 м/с, местами умеренный снег в отдельных районах метель», — отмечается в сообщении.