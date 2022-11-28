Экология 28 ноября 2022, 22:02 Шторм начнется на Кубани

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Штормовое предупреждение объявили на Кубани. Скорость ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При этом в отдельных районах региона скорость ветра достигнет 23-25 метров в секунду. Однако в Сочи погода будет благоприятной. Температура достигнет отметки в +17 градусов. Кроме того, в городе не будет осадков.

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Сотрудники ГУ МЧС посоветовали оставаться дома в период плохой погоды.

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