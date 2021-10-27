Шорт-лист работ по международной премии «Экология — дело каждого» уже опубликовали на Rutubе. За шесть месяцев организаторы приняли тысячи заявок из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас отбирают лучших.

Это международная премия Росприроднадзора. Заявки для участия принимали с апреля по октябрь. В результате более 9,5 тысячи собрали по России, а еще свыше 300 прислали из 27 зарубежных стран.

Это отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. На следующем этапе отобрали шесть тысяч работ, которые соответствовали всем критериям.

Не осталось ни одного региона России, который бы не откликнулся на нашу инициативу. Шквал работ ожидал модераторов в финальные дни, когда практически одномоментно поступило две тысячи заявок за два дня до окончания их приема Светлана Радионова.

По ее словам, сотни работ прислали ребята из детских домов, реабилитационных центров, интернатов России и зарубежных стран.

Что показали работы детей?

Радионова отметила, что, помимо России, самыми активными странами оказались Китай, Казахстан, Узбекистан и Латинская Америка.

Дети показали нам, как видят экологическое будущее и что их беспокоит Светлана Радионова.

В шорт-лист попало около 650 работ. Их уже опубликовали в социальных сетях и на Rutube.

«Сейчас мы получаем большой отклик от жюри. Они говорят: „Мы не ожидали, что дети очень содержательно и качественно расскажут нам о проблемах экологии, которые их волнуют“», — подчеркнула Светлана Радионова.

Всего представили 12 номинаций: это «Экомультфильм», «Экосемья», «Экошкола», «Юный экожурналист» и другие.

Заместитель генерального директора центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков, будучи представителем жюри, поделился, что сделать выбор очень сложно.

«Например, есть работа, где объединились сразу две семьи из Москвы и Грозного — папы вместе со своими детьми сделали экологический заплыв „За чистый Байкал“», — отметил он.

Радионова добавила, что, по словам участников жюри, многие работы детей трогают до слез.

Конкурсную комиссию возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Победители и лауреаты получат ценные призы, а 50 лидеров с 28 ноября по 18 декабря отправятся на экологическую смену во Всероссийский детский центр «Орленок».