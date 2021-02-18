Синоптики предупредили об опасности схода лавин в Сочи

Снежные лавины могут сойти в горах Сочи со склонов, находящихся выше 500 метров над уровнем моря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Впервые прогнозируется, что лавиноопасность в горах Сочи выше 500 метров, раньше была выше двух тысяч метров, 1,5 тысячи метров. Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше тысячи метров уже лавиноопасно», — процитировало Вильфанда РИА «Новости».

Синоптик отметил, что опасность схода лавин сохранится до воскресенья, 21 февраля. При этом есть вероятность, что этот период продлится и до понедельника, 22 февраля. Специалист пояснил, что в регионе стал преобладать холодный воздух, который начал взаимодействовать с теплыми воздушными массами. В итоге это привело к повышенной опасности.

Еще неделю назад в Краснодарском крае столбики термометров показывали +15 градусов. Резкое похолодание началось 12 февраля. В некоторых местах температура воздуха упала до -18 градусов. В МЧС предупреждали, что до 20 числа ожидаются снегопады.