Экология 31 августа 2023, 07:09 Школы предложили оборудовать фандоматами и начислять баллы за сданные бутылки РЭО предложил установить во всех школах фандоматы для вторсырья Unsplash

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Российский экологический оператор обратился в Минпросвещения с идеей оборудовать все российские школы фандоматами для раздельного сбора пластиковых, стеклянных и алюминиевых отходов. За сдачу бутылок ученикам начислят баллы или выплатят вознаграждение, сообщили «Известия».

Письмо министру Сергею Кравцову отправили 29 августа. Руководитель РЭО Денис Буцаев предложил поставить в школах всех регионов России фандоматы, а за сданные пластиковые бутылки, алюминиевые и стеклянные банки начислять вознаграждение или баллы, которые можно потратить на обеды или проезд.

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«Фандомат — это не только инфраструктурное решение и необходимый шаг для создания экономики замкнутого цикла, но и инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи», — объяснил он.

Аппараты для приема вторсырья установили в школах Московской области, Татарстана и Башкортостана. В них с сентября 2021 года сдали 25 тонн вторсырья. Идею поддержали дочерняя компания Ростеха «РТ-Инвест», которая работает в сфере переработки отходов, и Минприроды.