Школьников в России научат сортировке отходов во время летних каникул

Экопрактики для школьников устроят во время летних каникул в рамках второго этапа проекта «Школы экомышления» от Российского экологического оператора. Занятия пройдут в 12 регионах России.

«Экопрактики стали вторым этапом проекта „Школа экомышления“, который ППК РЭО запустила в конце апреля в рамках экопросветительской деятельности. Занятия со школьниками в летние каникулы организованы волонтерами-экологами региональных отделений всероссийской общественной организации волонтеров-экологов „Делай!“ Очень важно, чтобы молодое поколение нашей страны было заинтересовано в экологически ответственном образе жизни, а наша задача рассказывать о нем интересно и доступно. Например, во время первого этапа проекта для школьников из Кемеровской области была организована экскурсия на завод по переработке макулатуры „Кузбасский скарабей“, где ребята смогли узнать все о процессе сбора и утилизация отходов бумаги и картона», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В рамках второго этапа проекта с 13 по 19 июня в Удмуртии была организована целая серия экологических просветительских мероприятий для школьников на площадках дневных пришкольных лагерей: мастер-класс «Секреты переработки. Экологичный образ жизни» для учащиеся 1–4 классов научились сортировать отходы, узнали о полезных экопривычках, эстафета ЭкоГТО и экоуроки.

Неделя завершилась на семейном добровольческом фестивале «Эктоника», где эковолонтеры в течение двух дней проводили экомастер-классы и эстафету #ЭкоГТО для семей города Ижевска. Таким образом целые семьи научились сортировать отходы и жить экологично.

Следующий регион, где пройдут экопрактики для школьников «Школы экомышления», — Омская область. Подобные события в течение лета пройдут в Вологодской, Ивановской, Тамбовской и Свердловской областях, а также в Дагестане, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Севастополе.

Первый этап проекта проходил в формате образовательного онлайн-марафона. Более 500 участников из 58 регионов страны стали участниками серии вебинаров от экспертов в сфере педагогики, экологического просвещения и добровольчества. В рамках занятий слушатели узнали про особенности взаимодействия с детьми разных возрастов и в каких форматах эффективно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения. По итогам онлайн-занятий было выпущено методическое пособие с успешными практиками по экопросвещению для школьников, которыми могут воспользоваться педагоги, студенты и волонтеры.

Старт проекта был дан в начале июня в Кемеровской области. Волонтеры-экологи провели серию нестандартных событий для школьников про экологически ответственный образ жизни. Экологическая эстафета ЭкоГТО, на которой юных защитников природы познакомили с экономикой замкнутого цикла, раздельным сбором отходов и борьбе с лесными пожарами.