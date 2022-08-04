Школьники Тамбова и Севастополя посоревновались в экомарафоне на каникулах

Севастополь и Тамбов стали очередными регионами, где прошел второй этап проекта «Школа экомышления» от Российского экологического оператора. Во время каникул об экологии и переработке отходов узнали больше около 300 школьников Севастополя и Тамбова. В рамках проекта с начала июня до конца августа для школьников из 12 регионов РФ проводят экологические просветительские мероприятия во время каникул.

«В конце апреля мы провели первый этап „Школы экомышления“ в формате образовательного онлайн-марафона. И вот уже в активной фазе проводится второй этап — специально запланированный на летнее время, когда у школьников появляется больше свободного от учебы времени. Экологические мероприятия уже прошли в Кемеровской, Омской, Саратовской и Ивановской областях, а также в республиках Удмуртия и Дагестан. Следом к экологическому просвещению приступили в Севастополе и в Тамбовской области. Всего планируется охватить 12 регионов в рамках проекта. Он направлен на популяризацию экологического образа жизни, раздельного сбора отходов и в целом заботливому отношению к окружающей среде», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Команда волонтеров-экологов из Севастополя провела ряд просветительских мероприятий для молодежи: 25 июля прошла лекция со школьниками в детском оздоровительном лагере «Сокол» на тему экотуризма, лекцию прослушали более 170 человек, а значит в рядах ответственных экотуристов ожидается большое пополнение!

Следом 26 июля в детском оздоровительном лагере «Сокол» прошло еще одно мероприятие — мастер-класс по разработке экологических троп. Ребята перешли от теории к практике и теперь могут участвовать в разработке и строительстве экологических маршрутов! Еще одно просветительское мероприятие состоялось 28 июля — добровольцы организовали лекцию по экопривычкам для студентов, к которой присоединились 50 человек.

Тем временем в Тамбове волонтеры-экологи организовали мастер-класс «Жизнь отходов» и сдали нормативы ЭкоГТО для детей загородного оздоровительного лагеря «Костер». Всего в мероприятии приняло участие более 80 детей, двое из которых получили памятные призы от волонтёров за активное участие и победу в эковикторине.

«В мероприятиях в Севастополе и Тамболе приняли участие около 300 школьников. Очень надеемся, что полученные знания они не только сохранят, но и будут распространяться среди своих родных и близких, которые могут быть не так активно включены в повестку, как молодежь. Далее экологические мероприятия пройдут в Кабардино-Балкарской Республике, где школьников также будут ждать экологические эстафеты и другие мероприятия. В течение лета мероприятия пройдут еще в Тамбовской, Вологодской и Свердловской областях, а также в Крыму и Чувашии», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Во время первого этапа «Школы экомышления» более 500 участников из 58 регионов страны посмотрели серию вебинаров от экспертов в сфере педагогики, экологического просвещения и добровольчества. В рамках занятий слушатели узнали про особенности взаимодействия с детьми разных возрастов и в каких форматах эффективно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения. По итогам онлайн занятий было выпущено методическое пособие с успешными практиками по экопросвещению для школьников, которыми могут воспользоваться педагоги, студенты и волонтеры.

Организатором проекта «Школа экомышления» выступает публично-правовая компания «Российский экологический оператор» в рамках программы по развитию экологического добровольчества, в целях которой планируется объединить 10 тысяч эковолонтеров из 70 регионов.