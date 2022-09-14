Школьники Камчатки собрали 1023 кг макулатуры | 360°

Экология 14 сентября 2022, 11:00 Поделиться Telegram

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Viber Школьники Камчатки собрали 1023 кг макулатуры

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Сбор макулатуры проходил в школах в рамках акции «Миллион — Родине!»

Волонтеры-экологи при поддержке Российского экологического оператора отправились в образовательные учреждения Петропавловска-Камчатского и города Елизово, чтобы провести экологические уроки в 12 школах. Там же в рамках акции «Миллион — Родине!» были организованы пункты по сбору макулатуры, по результатам работы которых было собрано более 1023 кг бумаги, которая отправилась на переработку. Экоуроки также были проведены во Владивостоке. Ребята узнали о том, как устроен раздельный сбор, как перерабатывается макулатура.

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«В советские времена сбор макулатуры школьниками являлся обычной для всех практикой. Со школьной скамьи в нас воспитывали бережное отношение к природе, обучали сбору вторсырья. Сегодня мы хотим, чтобы современные школьники в этом плане не отставали от предыдущих поколений. Уверен, что многие уже ведут экологический образ жизни. Со своей стороны РЭО продолжит популяризировать среди российских школьников раздельный сбор, рассказывать о том, как устроены обработка и утилизация отходов. Это одна из важнейших составляющих реформы обращения с отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Четыре экологических урока прошли 9 сентября в Университетской школе ДВФУ. Представители РЭО и волонтеры движения «Делай!» рассказали 115 школьникам о важности возвращения бумажного сырья в цикл переработки и необходимости ответственного отношения к продуктам лесной промышленности.

«Во время уроков мы поделились с учениками историей переработки макулатуры во времена СССР. Мы также пригласили ребят присоединиться к масштабной акции, которая вскоре стартует по всей России. Это акция „Миллион — Родине!“, которая пройдет в сентябре—ноябре. Приглашаем всех к участию!» — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Акция «Миллион — Родине!» по сбору макулатуры пройдет с 15 сентября по 15 ноября. Все подробности можно узнать на сайте.

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