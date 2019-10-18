Школьники Истры устроили субботник и стали примером для остальных жителей

Флешмоб «Чистый город» запустили ученики Лермонтовской школы Истры. Перед уборкой листвы в парке ребята размялись под ритмичную музыку. Ну, а после уборки, дети сняли ролик для социальных сетей.

Запись стала своеобразным вызовом для жителей, чтобы те поспешили на субботник.

«Сегодня первый стартап, то есть сегодня дети из школы № 3 участвуют в нашем флешмобе. Они будут первые, соответственно, это пример для остальных. Это наглядный пример, чтобы посмотреть, насколько люди готовы обсуждать и насколько готовы делать, то есть говорить и делать это разные вещи», — объяснил Михаил Прохоров, участник акции.

Источник фото: телеканал «360»

Убирать, конечно, нужно не только листву, но и мелкий мусор. Но ждать, пока к субботнику подключится весь город, ребята явно были не намерены.

«Мы собирали листья, которые опали с деревьев и набрали 14 мешков. Мне помогают мои друзья, одноклассники, брат и учительница», — сказала участница акции, школьница.

После пересчета мешков оказалось больше 20. Помогали и родители, и учителя, на помощь пришел даже местный блогер Анатолий Ким — его аккаунт посвящен мусоркам Истры. Обычно активист контролирует несанкционированные свалки. На всех постах ставит хештег «свинья в городе». Но сюда пришел не с проверкой, а стать частью флэшмоба.

«Не нужно делать из нашей земли-матушки пепельницу и все. Поэтому у меня есть личное желание помочь. Мне хочется, чтобы наш город был чистый, город, в котором я живу сейчас», — отметил блогер Анатолий Ким.

Источник фото: телеканал «360»

Но это не только флэшмоб, но и конкурс. По правилам, после уборки участники должны записать видео с рассказом о том, где и насколько эффективно прошел их субботник. Победителя ждет подарок, какой — пока держится в секрете.

«Стараемся участвовать во всех мероприятиях, проходящих в парке, и постоянно убираемся! А в прошлом году сажали здесь деревья», — сказала участница акции.

Ребята надеются, что «Чистый город» достучится до людей через соцсети, поможет популяризировать субботники и улучшить экологию.