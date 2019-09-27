«Мы спасаем деревья». Школьники Балашихи собрали 4 тонны макулатуры

Почти четыре тонны макулатуры собрали ученики и родители школы № 26 в микрорайоне Авиаторов Балашихи в первый день акции «Сдай макулатуру — спаси дерево».

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 26 Татьяна Носовская, и дети, и родители участвуют в сборе макулатуры с большим энтузиазмом. К тому же, это прекрасная возможность очистить здание школы от ненужной бумаги.

Татьяна Носовская подчеркнула, что сдавая макулатуру, школьники реально спасают деревья.

«В прошлом учебном году во время весенней акции мы спасли 25 деревьев. Может, это немного, но если заниматься этим систематически, возможно, мы сохраним целый зеленый массив», — сделала акцент замдиректора по воспитательной работе.

В первый день акции «Сдай макулатуру — спаси дерево бумагу и картон на переработку сдают начальные классы, на второй день — старшеклассники. Акция проходит в школе уже второй раз. Первый сбор макулатуры провели весной этого года.

Итоги сбора макулатуры подведут 30 сентября. На вырученные средства будет приобретено новое оборудование для школьных классов.