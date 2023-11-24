Экология 24 ноября 2023, 14:43 Школьникам из Подмосковья подарили смартфоны за сдачу бутылок и банок на экоакции РЭО

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Ученики школ Московской области сдали за полтора месяца акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Самых активных наградили призами. Организаторами акции выступили Российский экологический оператора и Компания «РТ-Инвест» (Ростех). Собранное через фандоматы вторсырье направили на утилизацию.

«Всего за 47 дней участники акции „Экоперемена“ сдали на переработку рекордные 40 тысяч пластиковых бутылок и алюминиевых банок — в среднем это около тонны ценного вторсырья. Из этой тонны можно сделать почти 400 спальных мешков или 200 авточехлов и 16 тысяч новых банок. Участники получили уникальный опыт, который помог им на практике понять, как устроены экономика замкнутого цикла и раздельный сбор, почему отходы вовсе не мусор, а ценный ресурс. Так выглядит современная экологическая модель поведения и осознанного потребления. Уверен, что интерес молодежи к переработке отходов и защите окружающей среды продолжит неуклонно расти. А мы готовы поддерживать ее и направлять в любых начинаниях», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Акция проходила в 215 школах Московской области. Ученица школы № 29 из Химок Ренита Мочалова больше всех сдала вторсырья — около 11 тысяч пластиковых бутылок и почти 5 тысяч алюминиевых банок, и заработала 100 тысяч баллов. Второе место занял Тарас Викторов из школы № 10 Балашихи, который сдал 1000 пластиковых бутылок и 3,2 тысячи алюминиевых банок, заработав 37 тысяч баллов. На третьем месте — Андрей Смоляренко из гимназии № 3 Королева, сдавший 2 тысячи пластиковых бутылок и 1000 алюминиевых банок и получивший за это 10 тысяч баллов. Победителям вручили смартфоны (1 и 2 местам) и планшет (3 месту).

В топ-10 самых активных учеников вошли школьники из Подольска, Одинцова и Домодедова. Им вручили наушники, умные часы и умные колонки.

«Мы рады отметить огромную работу школьников по сбору вторичных ресурсов. Они внесли значительный вклад не только в сохранение и защиту окружающей среды, но и популяризацию раздельного сбора отходов. Такие акции повышают интерес к экологическим проектам и детей, и взрослых. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о необходимости масштабирования программы по роботизированному сбору тары для возращения ее во вторичный оборот. Только за 2 года действия нашей сети фандоматов в Подмосковье было собрано более 10 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Вся собранная тара была переработана и вернулась в экономический оборот в виде новых товаров», — сообщил генеральный директор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Все школьники, которые принимали участие в акции, стали пользователями программы лояльности «РТ-Инвест». Заработанные баллы они могут потратить на книги, одежду, пиццу, продукты либо отправить их на благотворительность.

Собранные бутылки и банки уже переработаны: их привезли в специальный центр, очистили и измельчили, после чего превратили в экологичные ПЭТ-гранулу и ПЭТ-флексу, а также алюминиевые брикеты одинакового веса. Из этих материалов на заводах питьевой воды, молока и соков смогут выпускать новые бутылки. Прессованный алюминий от старых банок может быть использован при производстве новой тары для напитков.