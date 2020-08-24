Шихан Куштау станет природным памятником

Глава Башкирии Рабий Хабаров направил в Минприроды РФ предложение о создании охраняемой природной территории на горе Куштау. Ведомство поддержало эту идею.

«Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ (охраняемой природной территории регионального значения — прим. ред.)», — сказано в сообщении министерства. Его процитировало РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что в будущем на горе могут создать ООПТ федерального значения.

Ранее жители Башкирии устраивали акции протеста из-за того, что содовая компания «БСК» хотела начать на горе Куштау разработку. Люди требовали от властей этого не допустить. Ведь это место считается уникальным природным объектом.

В какой-то момент между активистами, устроившими палаточный лагерь прямо у подножия шихана, и представителями компании произошли столкновения. В итоге некоторые были ранены и задержаны.

Хабиров заявлял, что хочет найти компромиссное решение. Он говорил, что работы нужно отложить, а шихан освободить. 21 августа глава республики сообщил, что Куштау может получить статус природного памятника.