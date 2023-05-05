Экология 05 мая 2023, 13:40 Шестое мая в Москве в этом году может стать самым холодным в истории Глава Гидрометцентра Вильфанд: 6 мая 2023 года может стать самым холодным в истории Unsplash

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Холода в Москве в субботу, 6 мая, могут побить абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.

«Не исключено, что завтра, 6 мая, будет один из самых холодных дней за весь период наблюдений», — процитировал его «Интерфакс».

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Температура воздуха будет на семь-восемь градусов ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, завтра в Москве и области ожидается от +5 до +7 градусов днем, местами вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и ветер до 15 метров в секунду. В ночь на субботу столибк термометра может опуститься до -2 градусов. Ночные заморозки, судя по прогнозу, вероятны и в следующие несколько дней. Погода наладится примерно к 11 мая — днем температура воздуха поднимется до +19.

В последние дни температурный минимум обновил суточные рекорды сразу в нескольких населенных пунктах. Это, например, Вязьма Смоленской области, где в ночь на 4 мая было до -3,1 градуса, побив предыдущий рекорд на 0,3 градуса.

Как ранее сообщал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погода вернется в климатическое русло во сторой декаде мая — днем будет от +15 до +20.