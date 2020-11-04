Шесть регионов России могут остаться без света из-за плохой погоды

Ожидаемые в первой декаде ноября сильный ветер и мокрый снег могут привести к авариям на электроэнергетических системах в шести регионах двух федеральных округов страны.

Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Речь идет о территории Мурманской, Архангельской, Сахалинской областей, Республики Коми, Камчатского края и севера Хабаровского края.

ВНИИ ГОЧС посоветовал органам исполнительной власти провести превентивные мероприятия в целях предотвращения развития ситуаций до уровня чрезвычайных.

Начальник института Сергей Диденко сообщил, что обстановка на территории страны развивается в соответствии с прогнозом. Наибольшее количество очагов природных пожаров зафиксировано на юге европейской территории России.

Высокие риски возникновения природных пожаров он отметил в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, и на территории Приморского края.

«В период со 2 по 5 ноября в связи выпавшими осадками интенсивностью до 40 мм, прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с экзогенно-динамическими процессами и подтоплениями пониженных участков местности, на территории Сочи», — добавил Диденко.