Шесть мусорных заводов построят в Новосибирской области

Российский экологический оператор готов выделить 60 миллиардов рублей на создание мусоросортировочных комплексов в Сибирском федеральном округе. Более 10 миллиардов планируется направить в Новосибирскую область, однако пока РЭО ожидает получения документов от региона. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Региональные власти и РЭО обсудили строительство шести объектов в Каргатском, Тогучинском, Куйбышевском, Татарском и Новосибирском (два объекта) районах. Буцаев отметил, что проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений.

«Общий объем инвестиций в создание перспективных объектов в сфере обращения с ТКО в Новосибирской области составит более 10 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что все проекты будут реализовываться на основе концессионных соглашений, и будем готовы предоставить финансирование после заключения концессионных соглашений. Эти концессионные соглашения могут быть заключены уже в третьем квартале 2022 года, и в этом же году может быть начато финансирование концессионеров со стороны ППК РЭО», — сказал Буцаев.

Он добавил, что была подписана дорожная карта, и в соответствии с ней строительство шести объектов планируется завершить не позднее 2024 года.

«Ожидаем от региона практических шагов, чтобы окончательно определить все параметры планируемых к созданию объектов и принять решения о заключении концессионных соглашений с тем, чтобы обеспечить достижение показателей национального проекта в сроки, установленные Президентом страны», — отметил глава РЭО.

В данный момент прорабатывается механизм финансирования со стороны РЭО строительства мусоросортировочных комплексов. По предварительной информации, поддержка возможна непосредственно стороне концессионера, отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.