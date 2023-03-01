Экология 01 марта 2023, 12:45 Шесть мусорных заводов мощностью 1,4 млн тонн построят в ЛНР и ДНР

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Российский экологический оператор ведет работы по разработке территориальных схем обращения с отходами в ЛНР и ДНР.

В регионах планируется создание шести комплексных объектов общей мощностью 1,4 млн тонн в год. Разработка территориальных схем ведется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2023 г. №255 «Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

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«РЭО приступил совместно с органами исполнительной власти ДНР и ЛНР к разработке территориальных схем обращения с отходами в регионах. Для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территориях ДНР и ЛНР предварительно планируется строительство шести комплексных объектов по обращению с ТКО полного производственного цикла. На них последовательно будут осуществляться все технологические стадии — сортировка, утилизация (компостирование, производство топлива), размещение. Суммарная мощность объектов составит около 1,4 млн тонн в год. Работы по разработке территориальных схем обращения с отходами ДНР и ЛНР планируется завершить в первом полугодии 2023 года», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Моделирование и последующая визуализация системы обращения с отходами при разработке территориальных схем обращения с отходами ДНР и ЛНР осуществляется с использованием программного обеспечения, разработанного РЭО, являющегося частью электронных моделей территориальных схем обращения с отходами соответствующих регионов.

Планируемые к реализации комплексные объекты на территориях ДНР и ЛНР в дальнейшем закроют потребность двух регионов в мощностях по обращению с ТКО, и обеспечат достижение ключевых показателей отрасли, отраженных в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в части создания устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

В конце 2022 года была утверждена Федеральная схема по обращению с ТКО. В ней сосредоточены все объекты, которые будут построены до 2030 года и получат поддержку со стороны государства, в том числе через меры поддержки с привлечением инвестиций РЭО. Всего в нее вошли 1240 объектов, включая 419 новых сортировок, 243 объекта компостирования, 110 объектов производства альтернативного топлива и 305 современных объектов размещения. Это утверждаемая часть федеральной схемы, она уже опубликована на сайте Минприроды РФ.

Электронная модель федеральной схемы включает в себя действующие объекты, количество отходов, зоны деятельности региональных операторов и прочие сведения. Регионы вносят эти сведения в виде территориальных схем. Данная модель будет дополнена информацией по новым субъектам Российской Федерации.