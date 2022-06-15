Шесть человек погибли во время оползня в Сальвадоре

Сильные дожди прошли в Сальвадоре. В результате оползня погибли шесть человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на telesurtv.

Из-за оползня три человека погибли в муниципалитете Сантьяго-Нонуалко в центральном департаменте Ла-Паса. На территории всей страны зафиксировали 54 оползня. Кроме того, 74 дороги оказались отрезаны от транспортной сети. Также 19 домов разрушились, а из берегов вышли две реки. Также дожди разрушили мост Эль-Гуахе в департаменте Усулутан. Сейчас спасатели пытаются устранить последствия происшествия.