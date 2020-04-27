Интерактивная карта и оптимизация мощностей. Схему обращения с отходами одобрили в России

Россия продолжает работать над вопросом утилизации бытового мусора. Первый проект федеральной схемы обращения с отходами уже одобрили в правительстве. Окончательно ее утвердят осенью.

«Федеральная схема обращения с отходами — инструмент стратегического планирования и управления системой обращения с отходами в России. Она позволяет увидеть реальную картину отрасли, „белые“ пятна и ключевые точки развития инфраструктуры движения ТКО», — приводятся на сайте национального проекта «Будущее России» слова вице-премьера Виктории Абрамченко.

Новая схема представляет собой интерактивную карту. На ней обозначены источники образования мусора, маршруты их движения и объекты инфраструктуры. Схему разработали специалисты Российского экологического оператора (РЭО), которые определили места для оборудования новых сортировок и полигонов.

Вице-премьер дополнительно поручила показать на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и другого вторичного мусора. «Это необходимо для объективной оценки реализации расширенной ответственности производителей», — пояснила Абрамченко.

Сейчас в новой схеме отмечено более четырех тысяч объектов. Из них более 850 объектов инфраструктуры реконструируют до 2024 года. Во время создания плана специалисты провели детальный анализ.

«В частности, все объекты были найдены на спутниковых снимках, их координаты были уточнены, а объекты отображены на карте. Также производилось уточнение мощностей объектов и возможности их дальнейшего использования для приема отходов», — отметили в пресс-службе вице-премьера.

Кроме того, федеральная схема позволит взаимодействовать с регионами. С помощью личных кабинетов региональные власти смогут вводить необходимую информацию в базу.

Ранее РЭО предложил ввести дополнительные меры для поддержки региональных операторов во время пандемии.