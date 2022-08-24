Северо-запад и запад Москвы очистился от дымки

Москвичи по-прежнему чувствуют запах гари от природных пожаров в Рязанской области, однако его стало меньше. Воздух очистился на северо-западе и западе города, в центре осталась небольшая дымка, сообщило РИА «Новости».

«Запах гари во многих районах уже не ощущается. <…> Относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще есть остаточные явления», — заявили в агентстве.

Пик загрязнения воздуха продуктами горения из-за слабого ветра обычно приходится на утро, объяснила ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Дымка и запах гари сохранятся в Москве, по крайней мере, до конца рабочей недели.

По данным на 23 августа в Рязанской области действовал один большой природный пожар с пятью очагами горения. В общей сложности огонь прошел больше восьми тысяч гектаров, а площадь активного горения превысила 180 гектаров. Угрозы перехода из Рязанской области в Московскую нет, к работе привлекли авиацию МЧС России, более девяти тысяч спасателей и тяжелую технику.