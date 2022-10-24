Жители некоторых регионов России увидели северное сияние | 360°

Экология 24 октября 2022, 09:18 Жители некоторых регионов России увидели северное сияние Жители Петербурга, Петрозаводска и других городов увидели северное сияние РИА "Новости"

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Северное сияние наблюдали жители нескольких российских городов, в частности, Санкт-Петербурга. Это явление увидели в ночь на понедельник, 24 октября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Петербуржцы наслаждались буйством красок над Финским заливом. Небо озарили зеленые ленты, также были видны и звезды.

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Как уточнил ресурс online 47.ru, небо было безоблачным на севере Петербурга, в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Благодаря этому условия для наблюдения за северным сиянием были хорошими.

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Ближе к 23:00 24 октября индекс BZ оказался на отметке 5,8. Такой показатель свидетельствовал о ярком сиянии. Его отлично можно разглядеть на фотографиях.

За природным явлением наблюдали также россияне в Северодвинске, Петрозаводске, а также по всей Карелии и в Приморье.

Северное сияние можно было наблюдать и днем ранее.