Северная Осетия закупит контейнеры для раздельного сбора на 10,2 млн рублей

Республика Северная Осетия закупить контейнеры для раздельного сбора отходов на 10,2 миллиона рублей. Субсидию выделило правительство в рамках национального проекта «Экология». За целевым расходованием средств проследит Российский экологический оператор.

«В начале октября правительство выделило 46 субъектам РФ один миллиард рублей субсидии на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. ППК РЭО было поручено проконтролировать целевое расходование средств. Российский экологический оператор продолжит следить за поступающими данными и оперативно реагировать на любые нестыковки, чтобы сразу принимать меры. Ведь проблема нехватки баков для РСО стоит очень остро продолжительное время. Поэтому так важно было, что средства выделили именно на закупку контейнеров», — отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Регионы создают новые и занимаются переоборудованием действующим контейнерных площадок. Развитие инфраструктуры — один из необходимых направлений для увеличения переработки и перехода России к экономике замкнутого цикла.

Всего Минприроды РФ заключило соглашения о субсидии из федерального бюджета с 46 регионами. В Республику Северная Осетия направят 10,2 миллиона рублей.

Кроме того, средства направят в такие регионы, как Воронежская (138,8 млн рублей), Тверская (66,3 млн руб.), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей), Костромская (60,9 млн руб.), Свердловская (60,5 млн руб.), Оренбургская (45,6 млн руб.), Брянская (42,5 млн руб.) области, Забайкальский край (41,2 млн руб.), Новосибирская область (39,6 млн руб.), Республика Ингушетия (33,9 млн руб.).