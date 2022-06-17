Сеть фандоматов расширят в Московском регионе и Ленобласти

В течение года семь новых фандоматов будут установлены в жилых комплексах девелопера в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области. Соглашение о расширении сотрудничества при участке РЭО подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор и партнер компании «Самолет Страна» Александр Прыгунков и генеральный директор ООО «Инновационная Экологическая Платформа» (бренд Ecoplatform) Иван Гусаков. Как указал советник генерального директора Российского экологического оператора Михаил Панченко, такие проекты позволяют популяризовать раздельный сбор отходов среди населения.

«Вовлеченность граждан в процесс раздельного сбора отходов растет, о чем свидетельствует статистика. Важно поддержать интерес людей, обеспечить удобную инфраструктуру. Благодаря внедрению различных типовых решений и развитию мотивационных программ раздельный сбор со временем станет полезной привычкой, которая повысит качество людей и оздоровит общество», — считает советник генерального директор «Российского экологического оператора» Михаил Панченко.

По мнению Михаила Панченко, вовлеченность таких крупных компаний, как «Самолет», в дело сбора и переработки вторичных ресурсов — хороший пример участия бизнеса в построении экономики замкнутого цикла в России.

Помимо установки фандоматов в жилых комплексах партнеры рассматривают программу расширения географии установки фандоматов на городские территории за пределами кварталов «Самолета».

«Мы начали проект по сбору вторсырья весной прошлого года, и он сразу получил поддержку жителей наших кварталов», — рассказал Александр Прыгунков. — Ежемесячно в уже установленные 10 фандоматов в Московском регионе и Петербурге жители сдают сотни тысяч единиц вторсырья, получая за это бонусы для оплаты ЖКХ или товары в магазинах-партнерах. Сейчас одновременно с установкой новых фандоматов мы планируем устанавливать водоматы, чтобы жители могли экономить на бутилированной питьевой воде. В каждом ЖК «Самолета» будет как минимум по одному водомату, в среднесрочной перспективе их будет установлено 19 штук».