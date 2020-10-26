Серферы не заметили акул, которые проплывали под ними. Видео

Десятки серферов купались на пляже Бонди в Австралии, и не замечали, что под ними в воде кормятся две усатые акулы-няньки. Хищниц привлекла в это место миграция лосося. Люди беспечно плавали, и не подозревали, что находятся в большой опасности.

Кадры были сняты популярным приложением Drone Shark. На видео слышно, как оператор изумленно спрашивает сам себя: «Что? Они не видят, что под ними акулы?»

Придонные усатые акулы-няньки питаются в основном ракообразными и моллюсками, но не прочь закусить скатом или уставшими от миграции лососями, которые ради нереста проплывают тысячи километров. Этот вид акул вырастает в длину до 4,2 метра и считается миролюбивым. Однако, по данным The Sun, они занимают четвертое место среди сородичей по числу нанесенных людям увечий.

Оператор Drone Shark предупредил: «Не плавайте в косяках лосося и, если можете, плавайте на берегу, так как я много раз видел, как на них охотятся и гораздо более опасные виды акул».

Пользователи соцсетей эмоционально отреагировали на эти кадры. Один с ужасом написал: «Боже мой, это вызывает у меня учащенное сердцебиение».

Другой ответил: «Тихо радуюсь, что не поплавал сегодня утром».

Третий, более прагматичный, прокомментировал: «Это жизнь, мы вторгаемся в мир акул».