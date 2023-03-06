Экология 06 марта 2023, 20:44 Серьезное землетрясение зафиксировали в Назрановском районе Ингушетии

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Подземные толчки зафиксировали в Назрановском районе Ингушетии. Магнитуда землетрясения составила 2,2. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

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Очаг землетрясения расположился на глубине 12 километров. Зафиксировать сейсмологическую активность удалось в 05:32 по московскому времени. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Местные жители не почувствовали подземные толчки.