Серьезное ухудшение погоды началось в Челябинске

Дожди, грозы и штормовой ветер начнутся в Челябинской области в ближайшие три дня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на синоптиков регионального гидрометцентра.

При этом температура воздуха в дневной период будет варьироваться от 20 до 26 градусов тепла. Ночью она составит +11...+16 градусов.

Скорость ветра может достигнуть 23 метров в секунду. Из-за этого могут произойти обрывы линий электропередач. Также велик риск срыва крыш и рекламных щитов.