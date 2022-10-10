Серьезное похолодание придет в Ростовскую область | 360°

Экология 10 октября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Серьезное похолодание придет в Ростовскую область

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Сильное похолодание начнется в Ростовской области с 11 октября. Об этом сообщил «Царьград».

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Сегодня, 10 октября, столбик термометра не будет подниматься выше отметки в +19 градусов. Кроме того, в регионе пройдут дожди. А вот уже 11 октября температура упадет до показателя в +12 градусов днем. Ночью же снизится до +4. Кроме того, в северных частях региона могут пройти заморозки. Подобная погода будет держаться на протяжении нескольких недель.

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