Экология 21 декабря 2022, 05:46 Серьезное похолодание придет в Челябинскую область

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В Челябинскую область 22 декабря придет серьезное похолодание. Температура там опустится до -33 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное ЦГМС.

В ночь на 21 декабря в Челябинской области показатели термометра опустятся до -26 градусов. В отдельных районах — до -31 градуса. На следующую ночь синоптики спрогнозировали похолодание до -33 градусов.

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Днем 21 и 22 декабря температура будет варьироваться от -10 до -20 градусов, а скорость ветра — от трех до 13 метров в секунду.

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