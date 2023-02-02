02 февраля 2023, 17:55
Серьезное похолодание придет в Челябинскую область
Серьезное похолодание придет в Челябинскую область. На протяжении трех суток по ночам столбики термометров будут опускаться до отметки в -30 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.
В ночь на 3 февраля в регионе будет облачная погода без осадков. В отдельных районах ожидаются туманы и изморозь. Скорость ветра будет варьироваться от одного до шести метров в секунду.
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«На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — отметили в областном ЦГМС.
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