Экология 02 февраля 2023, 17:55 Серьезное похолодание придет в Челябинскую область

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Серьезное похолодание придет в Челябинскую область. На протяжении трех суток по ночам столбики термометров будут опускаться до отметки в -30 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

В ночь на 3 февраля в регионе будет облачная погода без осадков. В отдельных районах ожидаются туманы и изморозь. Скорость ветра будет варьироваться от одного до шести метров в секунду.

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«На юге температура опустится до минус 28-29 градусов. Столь же морозными — до минус 28 градусов — обещают быть ночи на 4 и 5 февраля», — отметили в областном ЦГМС.