Экология 20 февраля 2023, 16:45 Серьезное похолодание начнется в Петербурге на этой неделе Температура в Санкт-Петербурге опустится до -20 градусов

Читать 360tv в

Серьезное похолодание придет в Санкт-Петербург на текущей неделе. Снижение температуры начнется под воздействием антициклона. Такой информацией поделился главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, с 20 по 24 февраля погода будет морозной, но ясной. В центре города ночью температура воздуха будет опускаться до -15 градусов. По окраинам она и вовсе упадет до -20 градусов. Днем же столбик термометра будет находиться на отметке от -5 до -7 градусов. С 23 на 24 февраля в город придет циклон, который принесет потепление.

Реклама

«Когда придет циклон, то потеплеет до 0…-5 градусов, так что, кто замерзает, надейтесь на вторую половину недели», — пояснил Колесов.

Реклама