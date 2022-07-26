Серьезная жара придет в Курганскую область
Серьезная жара начнется в Курганской области 26 июля. Температура воздуха может достигнуть отметки в 36 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Жителей региона уже предупредили о грядущей жаре. Им разослали смс-сообщения.
«25-26 июля на территории Курганской области по погоде сохранится желтый уровень опасности. Сильная жара до +36», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в этот день в регионе могут пройти дождь, гроза и град, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.