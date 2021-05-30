Сентябрьская погода пришла в Москву

По-сентябрьски холодная погода пришла в Москву в воскресенье, 30 мая. Прогноз погоды представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило РИА «Новости».

Воздух прогреется до +15 градусов.

«Сегодня синоптическая ситуация в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», — заявил Тишковец.

Только на юге московского региона пройдут кратковременные дожди. В целом в столице будет облачно с прояснениями и без осадков.

Температура воздуха в мегаполисе составит +13…+15 градусов, в Московской области столбики термометра покажут +11…+16 градусов. Порывистый ветер подует с северо-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду.

Атмосферное давление поднимется и составит 750 миллиметров ртутного столба.

«Сегодня по-сентябрьски холодно и ветрено», — добавил метеоролог.

Ранее май назвали одним из самых мокрых в Москве. За этот месяц в столице выпало 93,3 миллиметра осадков, что считается почти двумя месячными нормами. Такой показатель сделал последние 30 дней весны одними из самых дождливых в XXI веке.