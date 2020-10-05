Сентябрь-2020 стал самым теплым за 130 лет, а октябрь может его догнать

Прошедший сентябрь стал самым теплым за последние 130 лет. И это еще не предел: в октябре москвичей ждут настоящие «летние» ночи.

«В сентябре [температура] превысила норму на всех территориях за исключением нескольких. Самые большие аномалии наблюдались на севере Евразии, там температура превышала норму на пять-шесть градусов», — рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова. Ее слова приводит РИА «Новости».

В европейской части России также наблюдалась слишком высокая для сезона температура воздуха, но разница с обычными показателями была меньше, чем на севере. На западе и на севере центральной части страны превышение нормы составило два-три градуса.

При этом специалисты московского «Метеобюро» рассказали, что погода продолжит баловать жителей столицы и в октябре. Днем уже будет немного холоднее, чем в сентябре, но зато ночью установится почти летняя погода. Температура после заката составит 10–12 градусов тепла в Москве и 7–10 в регионе, что более характерно для второй половины августа, но не для середины осени. Правда, ожидаются небольшие дожди в середине недели.