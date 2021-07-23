Сенаторы направили в Минприроды предложения по использованию переработанных отходов

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам слушаний о реализации национального проекта «Экология» рекомендовал Минприроды России изучить предложения участников хартии «Ноль отходов».

Документ предусматривает создание в России крупной системы обращения с мусором и повторное использование переработанных отходов на производстве.

Хартию на Петербургском международном экономическом форуме подписали председатель «Деловой России» Алексей Репик, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев и глава АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Участники соглашения предложили ввести раздельный сбор мусора. Часть неорганических отходов отправлять на переработку для повторного использования, из органики создавать удобрения, а не подлежащий переработке мусор сжигать или утилизировать другими способами.

Для удобства россиян они предложили создать систему экопунктов, куда можно сдавать стеклянную, пластиковую и металлическую тару. Кроме того, необходимо ввести обязательную ответственность производителей и поставщиков товаров по утилизации упаковки.

Эти шаги позволят постепенно отказаться от свалок сначала в городах-миллионниках и курортных кластерах, а потом и по всей стране.