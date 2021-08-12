Сенатор поддержал идею создания закона об экономике замкнутого цикла

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров поддержал предложение Министерства природы разработать законопроект об экономике замкнутого цикла. Об этом сообщил «Сенат Информ».

Сенатор отметил, что идея хорошая, но она потребует инвестиций для создания перерабатывающих мощностей, особенно в регионах.

«Кроме того, надо не забывать, что у нас есть некоторые проблемы с раздельным сбором мусора. Часть субъектов с этой задачей пока не справляется в должном объеме», — добавил Майоров.

Минприроды предложило правительству разработать законопроект об экономике замкнутого цикла, основанной на возобновлении ресурсов. Смысл идеи в том, чтобы снизить объем отправляемых на свалки отходов и развить практику раздельного сбора мусора, пояснила «Парламентская газета».