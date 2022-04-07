Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов определили приоритетные проекты по строительству инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Всего определено семь объектов, все они будут включать в себя обработку отходов. Поручение о создании дорожной карты по объектам в Центральной экологической зоне в декабре дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В прошлом году Виктория Валериевна дала поручение о строительстве инфраструктуры для сохранения озера Байкал. Уникальное место притягивает большое количество туристов, которые приносят с собой и мусор. В этой связи необходимо развивать раздельный сбор отходов — баки для РСО уже закупили по субсидии в прошлом году, строить новые объекты обработки и утилизации ТКО. В связи с этим обсудили с Алексеем Самбуевичем развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Бурятии. Мы определили перспективные объекты, которые нужно построить в регионе в первую очередь. Ввод в эксплуатацию по ним запланирован на 2024 год, они будут включать в себя как объекты обработки, так и утилизации», — сообщил Денис Буцаев.

Реализацию проектов планируется осуществить на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. Регион проделал большую работу для ускорения создания объектов инфраструктуры — по четырем из семи комплексных объектов уже разработана проектно-сметная документация, указали в РЭО.

Пять приоритетных проектов будут реализованы в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии. Четыре из них будут включать объекты утилизации отходов. Общая мощность пяти комплексных объектов составит более 200 тысяч тонн в год. К проектам второго приоритета относятся комплексные объекты, которые будут построены в 2025 году в Хоринском и Курумканском районах. Они также предполагают обработку и утилизацию ТКО.