Селевые потоки сошли в Ялте

Селевые потоки сошли в Ялтинском регионе. Более ста домов остаются подтопленными, подача воды во всем городском округе до сих пор приостановлена. Об этом глава администрации города Янина Павленко написала в Facebook.

Селевые потоки сошли в поселках городского типа Голубой Залив, Гурзуф, Кореиз, Ливадия-2 и Ореанда, на Бахчисарайском шоссе, трассе Гончарное — Ялта. Подтоплен 101 дом, вода откачана из 43 строений. Также обесточенными остаются 7211 абонентов, подключены 6662.

Эвакуированы 608 человек, из них 50 несовершеннолетних. Отключены от газоснабжения 235 абонента.

«Подача воды во всем городском округе приостановлена. Водоотведение осуществляется в штатном режиме», — отметила Павленко.

В городе работают водовозки, идет раздача питьевой воды.

Мощный циклон принес в Крым ливни, из-за которых 17 июня подтопило более 300 домов на востоке полуострова. За ночь на Керчь и близлежащие районы обрушилось почти две месячные нормы осадков — 82 миллиметра. На следующий день циклон дошел и до Ялты. Реки в городе вышли из берегов, подтоплены улицы и дома.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что сообщения о якобы повальном оттоке туристов из Ялты из-за наводнения — «ерунда». Так он отреагировал на видео в интернете, на котором толпа людей с чемоданами покидает город-курорт. А в Ростуризме призвали туроператоров перенести запланированные экскурсии на полуостров.