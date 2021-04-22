Сельдь массово приплыла к берегам Сахалина. Это объяснили вспышкой численности рыбы

Большой косяк сельди вечером 21 апреля приплыл к побережью Корсаковского района на Сахалине. Местные жители взяли ведра, сачки и отправились в море ловить рыбу. Ихтиолог Сергей Леонтьев в разговоре с «360» рассказал, что такой наплыв связан со вспышкой численности сельди.

Жители Сахалина опубликовали в Сети видео, на которых видно, что у берега плавает огромное количество рыбы. Рыбаки отметили, что большое количество сельди сейчас в Нечаевке и в районе Пригородного. Об этом написало издание VestiRegion.ru.

Это безопасно. Это вспышка численности сельди. Такое поведение рыбы отмечается не только на Сахалине и Дальнем Востоке, но и в принципе в мире Сергей Леонтьев.

По его словам, такое явление редко, но бывает и в Черном море. Большие костяки кефали, хамсы идут вдоль берега. Иногда такое можно увидеть и у берегов Калифорнии.

Эксперт подчеркнул, что рыба, которую выбрасывает на берег, «не отравленная, не сумасшедшая». Люди могут спокойно ее готовить, если она не испортилась.