Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции | 360°

Экология 28 сентября 2022, 05:08 Поделиться Telegram

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Viber Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Турции

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Землетрясение произошло в провинции Ардахан на северо-востоке Турции. Его магнитуда составила пять. Об этом сообщил ТАСС.

Информация о землетрясении поступила в 17:08 по местному времени. Его почувствовали жители провинций Карс и Эрзурум. Эпицентр залегал в уезде Геле. Очаг находился на глубине в семь километров.

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Кроме того, в результате подземных толчков произошли незначительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало, передали Nation News.

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