Экология 15 апреля 2023, 02:41 Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Индонезии

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Землетрясение произошло в Индонезии, неподалеку от острова Ява. Его магнитуда составила 6,6. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство BMKG.

Подземные толчки зафиксировали в 68 километрах от города Тубан-Джатим. Очаг расположился на глубине в 632 километра. Риска цунами не наблюдалось.

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Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало, однако присутствует вероятность афтершоков.