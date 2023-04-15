15 апреля 2023, 02:41
Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Индонезии
Землетрясение произошло в Индонезии, неподалеку от острова Ява. Его магнитуда составила 6,6. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на агентство BMKG.
Подземные толчки зафиксировали в 68 километрах от города Тубан-Джатим. Очаг расположился на глубине в 632 километра. Риска цунами не наблюдалось.
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Информации о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступало, однако присутствует вероятность афтершоков.
Землетрясения
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