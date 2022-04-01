Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 рядом с Южными Курилами

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане, неподалеку от Южных Курил. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в 119 километрах к юго-западу от острова Симушир. Очаг землетрясения залег на глубине 103 километра.

Пострадавших, а также разрушений не зафиксировали. Также не поступало информации об угрозе цунами, передало ИА НСН.