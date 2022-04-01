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    01 апреля 2022, 13:42

    Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 рядом с Южными Курилами

    Арина Бобкова

    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане, неподалеку от Южных Курил. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

    Эпицентр подземных толчков находился в 119 километрах к юго-западу от острова Симушир. Очаг землетрясения залег на глубине 103 километра.

    Пострадавших, а также разрушений не зафиксировали. Также не поступало информации об угрозе цунами, передало ИА НСН.