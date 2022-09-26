Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на Сахалине | 360°

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 на Сахалине

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Землетрясение произошло на Сахалине. Его магнитуда составила 4,7. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на островной филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 02:26 по местному времени. Толчки располагались в 11 километрах к северо-западу от села Адо-Тымово Тымовского района, передал RT.

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Очаг находился на глубине в 17 километров. В ГУ МЧС России по Сахалинской области отметили, что толчки ощущались в поселке городского типа Тымовское и селе Арги-Парги. Информации о погибших или разрушениях не поступало, написали «Известия».

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