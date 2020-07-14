Съедобную пищевую пленку создали ученые в Астрахани

В Астрахани ученые разработали биоразлагаемую пищевую пленку. Она состоит из желатина на основе рыбьей чешуи.

Об этом сообщается сайте университета.

«Пищевая пленка на основе желатина — альтернатива синтетическим материалам и способна защитить продукт от порчи за счет замедления процессов миграции влаги и газов», — сообщается на сайте.

По словам ученых, эта разработка также может стать одним из способов введения антиоксидантов, ферментных или функциональных добавок в пищу.

Отмечается, что авторы идеи разработали несколько видов пленки. Плотная, с малым растяжением, сможет заменить пакеты для хранения и заморозки продуктов. А вторая подойдет для упаковки продуктов от заветривания.

«Биоразлагаемая пленка отлично хранится. Ряд экспериментов и замеров микробиологических показателей безопасности доказали, что пленка может сохранять свои свойства более 100 суток при комнатной температуре», — говорится в сообщении.

От пластиковых пакетов в пользу защиты окружающей среды отказались уже более 40 стран. В прошлом году стало известно, что Роспотребнадзор планирует поэтапно сократить производство полиэтилена и его использования.