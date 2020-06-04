Счетная палата выяснила, что данные о лесном фонде РФ устарели на 10 лет

Сведения о состоянии лесного фонда России признали устаревшими более чем на 10 лет. В Счетной палате подчеркнули, что получить данные мешают действующая система организации работ по лесоустройству и их недостаточное финансирование.

Неактуальной оказалась информация по 84,4% площади лесного фонда РФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет ведомства после проведенной проверки. Речь идет о территории в 967 миллионов гектаров.

В Сибири и на Дальнем Востоке, например, данные устарели на 93,3% и 96,6% соответственно. Давность лесоустройства на землях лесного фонда здесь выше 10 лет. В Карелии отдали под реализацию семи инвестпроектов участки, но свежих сведений о лесоустройстве на площади 1,3 миллиона гектаров попросту отсутствуют.

«По ряду из них таксация проводилась только в 1998 году», — подчеркнул аудитор Михаил Мень. По его словам, государство и общество невозможно обеспечить «актуальной и достоверной информацией о состоянии лесных ресурсов страны». В первую очередь, из-за действующей системы организации работ по лесоустройству.

«Другая причина текущего положения дел — отсутствие достаточного финансового обеспечения выполнения этих работ», — подчеркнул специалист.

Чтобы обновить данные, потребуется от 14 до 83 миллиардов рублей. Сумма зависит от способа учета. На работы по лесоустройству, в том числе и таксацию, выделяют в разы меньше.

В Счетной палате также указали на недостатки нормативной правовой базы, учета данных и проведения торгов. Общий объем нарушений превысил 950 миллионов рублей. Специалисты считают, что решать проблему сначала нужно в области планирования и проведения работ по лесоустройству.