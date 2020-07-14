Сброс нечистот у пляжа Коктебеля сняли на видео

Крымский общественник Александр Талипов разместил в Facebook видео, на котором, как он утверждает, запечатлен слив канализации на пляже в Коктебеле. В этот момент там находятся отдыхающие.

«Течет дерьмо повсюду: струей, потоком», — комментирует автор видео.

В интервью изданию «Ридус» Талипов рассказал, что очистные сооружения не справляются со своей задачей в большинстве населенных пунктов полуострова.

По его словам, в Феодосии, к которой относится и поселок Коктебель, используются старые коллекторы, которые переполняются в туристический сезон, из-за чего по окрестностям разносится далеко не самый приятный запах.

Проблема со стоками, продолжил общественник, распространена по всему крымскому побережью: отходы в море сливают гостиницы, пансионаты и многочисленные частные домовладения, принимающие туристов.